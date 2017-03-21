上海市第十一次党代会将于5月召开，新民晚报新民网推出专栏，和读者一起回顾5年来每... [详情]
作为市民日常最重要的出行方式，地铁已然成为上海这座特大型都市名副其实的“城市动脉... [详情]
朝鲜外务省发言人24日表示，朝鲜决定不参加即将举行的联合国关于禁止核武器条约谈判... [详情]
当前，共享单车成为很多人短途出行的选择，在享受便捷的同时，你有没有受到押金、余额... [详情]
法院判决：撤销京知执字（2016）854-16《专利侵权纠纷处理决定书》（简称被... [详情]
3月23日，备受关注的浙江“单独”夫妻抢生二孩案，在浙江省高院开庭再审。 [详情]
近日，朋友圈一直在转发5月1日起将关闭芯片磁条复合卡的磁条交易的消息。 [详情]
截至本周末，郁金香展、樱花节、桃花节、菜花节、上海国际花展、上海杜鹃展、都市森林... [详情]
每天下班后，陈先生总是习惯在外面吃完晚饭，7点半过后再把车开回去，停到距离小区一... [详情]
上海中心气象台2017年3月25日5时发布：多云，今天下午到夜里有轻度霾，易感人... [详情]
检验检疫部门将在出入境口岸继续加强口岸传染病监测，确保国民健康安全。 [详情]
今天（3月24日）深夜11点半，Farine面包房通过其微信公众号发出中英文官方... [详情]
清晨时分，老汉手持十字螺丝刀，沿着宜川路一路向北，在其身后是刚刚被其洗劫一空的商铺。 [详情]
“代客扫墓”究竟是失了祭祀的初心，还是结合时代特点对传统的延续和创新？不同的人有... [详情]
西安地铁“奥凯问题电缆”事件被曝光后，引起各方关注。陕西省工商局昨天公布的一份官... [详情]
清明将至，上海各大墓园即将迎来一年一度的客流高峰。近千万人的扫墓大军，近百万辆的... [详情]
据厦门市国土资源与房产管理局网站消息，3月25日起，厦门市户籍成年单身(含离异)... [详情]
2017年1月1日，上海机场出入境检验检疫局对1例来自安哥拉疑似感染黄热病中国籍... [详情]
一家上海老牌的百货公司即将谢幕，这就是位于五角场的大西洋百货。 [详情]
90后无业男子为赚取回扣，在微信朋友圈帮其朋友发布虚假信息谎称能办本专科学历，两... [详情]
警方根据线索，经开展工作，现已查获涉事企业2300包过期面粉，涉案8名人员已被采... [详情]
“网红”与“网黑”之间有多远？答案是一个举报人的距离。 [详情]
员工主动离职更趋于保守，企业调薪也更加谨慎。 [详情]
20来岁的患者因为长期使用智能手机，眼睛过度疲劳，而出现变焦能力降低等老花的早期症状。 [详情]
今天（3月24日）上午，漕泾镇水库村一民宅厨房内冒出明火，金山消防支队亭林中队接... [详情]
支付700元购买软件之后，记者用卖家提供的账号登陆软件，该软件可以不断采集信息，... [详情]
北京盈科(上海)律师事务所合伙人赵星海律师认为，共享单车的拥有者作为出租方，应该... [详情]
上海将进一步强化敬老卡作为老年人优待凭证的功能，目前相关部门已完成敬老卡优待功能... [详情]
目前，有关铁路企业已对宝兰、西成、渝黔、兰渝等铁路项目所有奥凯公司提供的电缆，全... [详情]
在今天下午举行的市政府新闻发布会上，市民政局副局长桂余才透露，2017年本市继续... [详情]
位于伦敦的大英图书馆23日宣布，该馆的10件经典文学馆藏将于4月首次在中国国家图... [详情]
北京市轨道交通建设管理有限公司今日发布报告称，负责建设管理的北京轨道交通工程均未... [详情]
2017年的宝山市民艺术修身导赏计划将在原来的基础上增加100场导赏活动，建立全... [详情]
最近，一段“杀马特主播大闹宁波大学”的视频在网上流传。视频中，一名“杀马特”发型... [详情]
晚高峰过后，位于北京CBD的八王坟东公交车站被上千辆共享单车“围困”，不但长达百... [详情]
2017年度“世界杰出女科学家奖”颁奖典礼23日晚在巴黎举行，美国斯坦福大学华人... [详情]
23日，大使馆领事部参赞兼总领事费明星在接受央视记者采访时证实，目前，这名受伤的... [详情]
铁路部门决定自4月21日起对东南沿海高铁200-250公里动车组列车的公布票价进... [详情]
新民晚报新民网记者提前探营发现，除了能买到限量版的乐高玩具，还能根据自己的喜好按... [详情]
2016年全市新登记肺结核6723例，其中上海户籍人口新登记活动性肺结核病例37... [详情]
从2月27日到3月23日上午，苏德矿已经发起了29场直播。每周至少两次课，所有课... [详情]
对于离婚一年以内的房贷申请人，商贷和公积金贷款均按二套房信贷政策执行；认真查询住... [详情]
两部标准属行业自律，虽不具备强制性，但对于报废年限、押金监管、gps定位及人员维... [详情]
长三角区域25个城市1-2月平均优良天数比例为71.0%，同比提高7.6个百分点... [详情]
一只黑白疣猴吃了游客扔的烤肉串，竹签戳破其口腔引起炎症；还有一次，一只蓝狐的眼睛... [详情]
1993年播出的经典电视剧《我爱我家》目前已经确定将会拍摄电影版， [详情]
重磅消息！据成都市房管局官方网站，成都出台住房限购新政，将二手房纳入限购范围。 [详情]
国家旅游局3月23日夜间发布提示，提醒近期赴英中国游客切实加强安全防范和应急准备... [详情]
因为“漏了”做作业，幼儿园老师让5岁的学生手持作业本，拍下照片发到了家长微信群中... [详情]
你可能还吃过这几家…… [详情]
因涉嫌使用过期原料，上海徐汇区市场监管部门上门调查知名“网红”面... [详情]
“信、达、雅”这三点全都做到不容易，这三点全都做不到其实也不容易... [详情]
网上的捐款数额一直在刷新，短短2天已筹款37万多元，这大概是10... [详情]
养生、友谊、怀旧、梦想、家庭……记录着一个“六根半”上海男人的生... [详情]
汽车遥控钥匙作为连接车主与爱车之间的重要工具，无论实用性还是设计... [详情]
关于方便面的各种传言，致癌、包装有毒等在网上从来没有停止过。从油... [详情]
新民报系成员|客户端|官方微博|微信矩阵|新民网|广告刊例|战略合作伙伴
北大方正|上海音乐厅|中卫普信|东方讲坛|今日头条|钱报网|少儿英语教育论坛|中国网信网|中国禁毒网|陆家嘴金融网
增值电信业务经营许可证（ICP）：沪B2-20110022号|互联网新闻信息服务许可证：3112009001|信息网络传播视听节目许可证：0909381
广电节目制作经营许可证:(沪)字第536号|违法与不良信息举报电话15900430043|网络敲诈和有偿删帖
沪公网安备 31010602000044号|沪公网安备 31010602000590号|沪公网安备 31010602000579号
新民晚报官方网站 xinmin.cn ©2013 All rights reserved