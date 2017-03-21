上海城市精神：海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和
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法治的力量

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“奉法者强则国强，奉法者弱则国弱。”

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当好排头兵 勇做先行者——迎接市十一次党代会 当好排头兵 勇做先行者——迎接市十一次党代会

上海市第十一次党代会将于5月召开，新民晚报新民网推出专栏，和读者一起回顾5年来每... [详情]

2017-03-21 08:53
民生这5年 | 大车站：2020年800公里“城市动脉”遍布申城 民生这5年 | 大车站：2020年800公里“城市动脉”遍布申城

作为市民日常最重要的出行方式，地铁已然成为上海这座特大型都市名副其实的“城市动脉... [详情]

2017-03-24 12:35
朝鲜宣布不参加联合国禁止核武器条约谈判 朝鲜宣布不参加联合国禁止核武器条约谈判

朝鲜外务省发言人24日表示，朝鲜决定不参加即将举行的联合国关于禁止核武器条约谈判... [详情]

2017-03-25 08:18
新华社三问数十亿元共享单车资金池：钱都去哪儿了 新华社三问数十亿元共享单车"资金池"：钱都去哪儿了

当前，共享单车成为很多人短途出行的选择，在享受便捷的同时，你有没有受到押金、余额... [详情]

2017-03-25 07:50
北京法院确认苹果公司不侵权 6系列手机去年曾被责令停售 北京法院确认苹果公司不侵权 6系列手机去年曾被责令停售

法院判决：撤销京知执字（2016）854-16《专利侵权纠纷处理决定书》（简称被... [详情]

2017-03-25 07:42
浙江高院再审单独夫妻抢生二孩案：法律不在了还能适用吗 浙江高院再审单独夫妻抢生二孩案：法律不在了还能适用吗

3月23日，备受关注的浙江“单独”夫妻抢生二孩案，在浙江省高院开庭再审。 [详情]

2017-03-25 07:34
5月起芯片磁条复合卡“认芯不认磁” 提醒：纯磁条卡尽早更换 5月起芯片磁条复合卡“认芯不认磁” 提醒：纯磁条卡尽早更换

近日，朋友圈一直在转发5月1日起将关闭芯片磁条复合卡的磁条交易的消息。 [详情]

2017-03-25 07:28
早春气温低致预判失误 沪上多家公园花展遭遇“花不开”尴尬 早春气温低致预判失误 沪上多家公园花展遭遇“花不开”尴尬

截至本周末，郁金香展、樱花节、桃花节、菜花节、上海国际花展、上海杜鹃展、都市森林... [详情]

2017-03-25 07:20
离家远价格贵 宝山大华“共享停车”预订率不足二成 离家远价格贵 宝山大华“共享停车”预订率不足二成

每天下班后，陈先生总是习惯在外面吃完晚饭，7点半过后再把车开回去，停到距离小区一... [详情]

2017-03-25 07:13
今天申城多云最高16度 下周初升温明显 今天申城多云最高16度 下周初升温明显

上海中心气象台2017年3月25日5时发布：多云，今天下午到夜里有轻度霾，易感人... [详情]

2017-03-25 07:04
上海口岸检出我国首例Ekpoma病毒旅客 入境后无症状 上海口岸检出我国首例Ekpoma病毒旅客 入境后无症状

检验检疫部门将在出入境口岸继续加强口岸传染病监测，确保国民健康安全。 [详情]

2017-03-25 05:40
上海网红面包店Farine深夜发声明：承认使用过期面粉 上海网红面包店Farine深夜发声明：承认使用过期面粉

今天（3月24日）深夜11点半，Farine面包房通过其微信公众号发出中英文官方... [详情]

2017-03-24 23:31
五旬老汉手持螺丝刀清晨“扫街”盗窃 沪警方一天擒获嫌犯 五旬老汉手持螺丝刀清晨“扫街”盗窃 沪警方一天擒获嫌犯

清晨时分，老汉手持十字螺丝刀，沿着宜川路一路向北，在其身后是刚刚被其洗劫一空的商铺。 [详情]

2017-03-24 21:30
新民新语 | “买”来的孝心 新民新语 | “买”来的孝心

“代客扫墓”究竟是失了祭祀的初心，还是结合时代特点对传统的延续和创新？不同的人有... [详情]

2017-03-24 21:00
上海地铁也用了“奥凯问题电缆”？真相查明：合同系伪造 上海地铁也用了“奥凯问题电缆”？真相查明：合同系伪造

西安地铁“奥凯问题电缆”事件被曝光后，引起各方关注。陕西省工商局昨天公布的一份官... [详情]

2017-03-24 20:25
错时祭扫瓶颈难破？沪上代表专家探索线上追忆 错时祭扫瓶颈难破？沪上代表专家探索线上追忆

清明将至，上海各大墓园即将迎来一年一度的客流高峰。近千万人的扫墓大军，近百万辆的... [详情]

2017-03-24 20:00
厦门规定该市户籍成年单身人士在厦限购1套住房 厦门规定该市户籍成年单身人士在厦限购1套住房

据厦门市国土资源与房产管理局网站消息，3月25日起，厦门市户籍成年单身(含离异)... [详情]

2017-03-24 19:42
全国首例！库波热病毒感染者在上海出现了 全国首例！库波热病毒感染者在上海出现了

2017年1月1日，上海机场出入境检验检疫局对1例来自安哥拉疑似感染黄热病中国籍... [详情]

2017-03-24 19:14
继太平洋淮海店关门后,五角场这家老字号百货也步了后尘 继太平洋淮海店关门后,五角场这家老字号百货也步了后尘

一家上海老牌的百货公司即将谢幕，这就是位于五角场的大西洋百货。 [详情]

2017-03-24 19:05
90后男子朋友圈标榜制办高校学历 沪警方破获团伙诈骗案 90后男子朋友圈标榜制办高校学历 沪警方破获团伙诈骗案

90后无业男子为赚取回扣，在微信朋友圈帮其朋友发布虚假信息谎称能办本专科学历，两... [详情]

2017-03-24 19:00
网红面包店Farine老板已出境 8人被警方依法采取强制措施 网红面包店Farine老板已出境 8人被警方依法采取强制措施

警方根据线索，经开展工作，现已查获涉事企业2300包过期面粉，涉案8名人员已被采... [详情]

2017-03-24 17:48
今日论语丨“网红”店没有监管豁免权 今日论语丨“网红”店没有监管豁免权

“网红”与“网黑”之间有多远？答案是一个举报人的距离。 [详情]

2017-03-24 17:29
重点大学技术专业应届生受青睐 起薪高两倍 重点大学技术专业应届生受青睐 起薪高两倍

员工主动离职更趋于保守，企业调薪也更加谨慎。 [详情]

2017-03-24 17:09
32岁程序员竟患老花眼 电子设备或是“罪魁祸首” 32岁程序员竟患老花眼 电子设备或是“罪魁祸首”

20来岁的患者因为长期使用智能手机，眼睛过度疲劳，而出现变焦能力降低等老花的早期症状。 [详情]

2017-03-24 16:50
农宅突发火灾 微型消防站争取最佳扑救时间 农宅突发火灾 微型消防站争取最佳扑救时间

今天（3月24日）上午，漕泾镇水库村一民宅厨房内冒出明火，金山消防支队亭林中队接... [详情]

2017-03-24 16:44
58同城陷数据泄露：700元可采集网站全国简历信息 58同城陷数据泄露：700元可采集网站全国简历信息

支付700元购买软件之后，记者用卖家提供的账号登陆软件，该软件可以不断采集信息，... [详情]

2017-03-24 16:27
新民随笔 | 大招 新民随笔 | 大招

最近，人社部放了一记“大招”，颁布了一条事业单位人事新规，看完全篇，通体舒泰，精... [详情]

2017-03-24 16:05
骑共享单车出意外 谁担责？谁埋单？ 骑共享单车出意外 谁担责？谁埋单？

北京盈科(上海)律师事务所合伙人赵星海律师认为，共享单车的拥有者作为出租方，应该... [详情]

2017-03-24 15:49
市民政局副局长蒋蕊：将强化敬老卡作为老年人优待凭证的功能 市民政局副局长蒋蕊：将强化敬老卡作为老年人优待凭证的功能

上海将进一步强化敬老卡作为老年人优待凭证的功能，目前相关部门已完成敬老卡优待功能... [详情]

2017-03-24 15:26
铁总回应奥凯电缆中标高铁：宝兰、西成线相关电缆全更换 铁总回应奥凯电缆中标高铁：宝兰、西成线相关电缆全更换

目前，有关铁路企业已对宝兰、西成、渝黔、兰渝等铁路项目所有奥凯公司提供的电缆，全... [详情]

2017-03-24 15:18
今年上海低保标准将提高90元 今年上海低保标准将提高90元

在今天下午举行的市政府新闻发布会上，市民政局副局长桂余才透露，2017年本市继续... [详情]

2017-03-24 15:03
莎士比亚珍本等大英图书馆经典馆藏将首次在中国展出 莎士比亚珍本等大英图书馆经典馆藏将首次在中国展出

位于伦敦的大英图书馆23日宣布，该馆的10件经典文学馆藏将于4月首次在中国国家图... [详情]

2017-03-24 13:14
北京轨交澄清：没用过西安问题电缆公司产品 北京轨交澄清：没用过西安问题电缆公司产品

北京市轨道交通建设管理有限公司今日发布报告称，负责建设管理的北京轨道交通工程均未... [详情]

2017-03-24 13:10
2017宝山区200场艺术修身导赏就绪 2017宝山区200场艺术修身导赏就绪

2017年的宝山市民艺术修身导赏计划将在原来的基础上增加100场导赏活动，建立全... [详情]

2017-03-24 12:50
“杀马特”主播扮超人大闹大学课堂 警方上门：拘留又罚款 “杀马特”主播扮超人大闹大学课堂 警方上门：拘留又罚款

最近，一段“杀马特主播大闹宁波大学”的视频在网上流传。视频中，一名“杀马特”发型... [详情]

2017-03-24 12:45
上千共享单车围困公交车站 运营商如何调配避免“潮汐聚集”？ 上千共享单车围困公交车站 运营商如何调配避免“潮汐聚集”？

晚高峰过后，位于北京CBD的八王坟东公交车站被上千辆共享单车“围困”，不但长达百... [详情]

2017-03-24 12:39
华人科学家鲍哲南获“世界杰出女科学家奖” 华人科学家鲍哲南获“世界杰出女科学家奖”

2017年度“世界杰出女科学家奖”颁奖典礼23日晚在巴黎举行，美国斯坦福大学华人... [详情]

2017-03-24 12:36
伦敦恐怖袭击中受伤中国公民身份：20岁女游客 伦敦恐怖袭击中受伤中国公民身份：20岁女游客

23日，大使馆领事部参赞兼总领事费明星在接受央视记者采访时证实，目前，这名受伤的... [详情]

2017-03-24 12:19
铁总：沪杭、杭甬段时速300公里高铁动车组票价不调 铁总：沪杭、杭甬段时速300公里高铁动车组票价不调

铁路部门决定自4月21日起对东南沿海高铁200-250公里动车组列车的公布票价进... [详情]

2017-03-24 11:30
探访大陆首家乐高授权专卖店 多款全球限量版有售 探访大陆首家乐高授权专卖店 多款全球限量版有售

新民晚报新民网记者提前探营发现，除了能买到限量版的乐高玩具，还能根据自己的喜好按... [详情]

2017-03-24 11:07
世界防治结核病日|专家呼吁加快抗耐药结核病新药研发 世界防治结核病日|专家呼吁加快抗耐药结核病新药研发

2016年全市新登记肺结核6723例，其中上海户籍人口新登记活动性肺结核病例37... [详情]

2017-03-24 11:04
浙大教授直播微积分课 2万人旁听 浙大教授直播微积分课 2万人旁听

从2月27日到3月23日上午，苏德矿已经发起了29场直播。每周至少两次课，所有课... [详情]

2017-03-24 10:57
央行：北京地区离婚1年内贷款仍算二套房 央行：北京地区离婚1年内贷款仍算二套房

对于离婚一年以内的房贷申请人，商贷和公积金贷款均按二套房信贷政策执行；认真查询住... [详情]

2017-03-24 10:35
专家评共享单车意见稿：强制报废怎么落实 押金如何监管 专家评共享单车意见稿：强制报废怎么落实 押金如何监管

两部标准属行业自律，虽不具备强制性，但对于报废年限、押金监管、gps定位及人员维... [详情]

2017-03-24 10:29
长三角25城1-2月PM2.5浓度同比下降逾一成 长三角25城1-2月PM2.5浓度同比下降逾一成

长三角区域25个城市1-2月平均优良天数比例为71.0%，同比提高7.6个百分点... [详情]

2017-03-24 10:27
乱投喂普遍 动物园自主开发“红外感应提示设备” 乱投喂普遍 动物园自主开发“红外感应提示设备”

一只黑白疣猴吃了游客扔的烤肉串，竹签戳破其口腔引起炎症；还有一次，一只蓝狐的眼睛... [详情]

2017-03-24 10:24
经典情景剧《我爱我家》将拍电影版 主题围绕“家族寻宝” 经典情景剧《我爱我家》将拍电影版 主题围绕“家族寻宝”

1993年播出的经典电视剧《我爱我家》目前已经确定将会拍摄电影版， [详情]

2017-03-24 10:15
成都出台住房限购新政：将二手房纳入限购范围 成都出台住房限购新政：将二手房纳入限购范围

重磅消息！据成都市房管局官方网站，成都出台住房限购新政，将二手房纳入限购范围。 [详情]

2017-03-24 10:12
国家旅游局发布近期赴英旅游安全提示 旅游企业启动应急 国家旅游局发布近期赴英旅游安全提示 旅游企业启动应急

国家旅游局3月23日夜间发布提示，提醒近期赴英中国游客切实加强安全防范和应急准备... [详情]

2017-03-24 10:12
孩子没做作业被幼儿园老师晒照 家长怒呛声老师 孩子没做作业被幼儿园老师晒照 家长怒呛声老师

因为“漏了”做作业，幼儿园老师让5岁的学生手持作业本，拍下照片发到了家长微信群中... [详情]

2017-03-24 10:00
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民生这5年 | 大车站：2020年800公里“城市动脉”遍布申城各个角落民生这5年 | 大车站：2020年800公里“城市动脉”遍布申城各个角落 2017-03-24 12:35
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侬好上海
上海Farine法国老板被曝拥有6家网红店！WIYF冰激凌也是他开的！ 上海Farine法国老板被曝拥有6家网红店！WIYF冰激凌也是他开的！

你可能还吃过这几家…… [详情]

街谈巷议
【街谈巷议】无性别公厕你会去吗？ 市民：创意支持 尴尬难免 2016-12-01 09:10
【街谈巷议】上海最近有多冷？市民：被窝都是冷的 【街谈巷议】“丢书大作战”来沪 市民：有创意，更希望能有意义！ 【街谈巷议】“双11”你“剁手”吗？市民：去年买的裙子今年还没穿
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网红面包店Farine因涉嫌使用过期原料被调查 网红面包店Farine因涉嫌使用过期原料被调查

因涉嫌使用过期原料，上海徐汇区市场监管部门上门调查知名“网红”面... [详情]

豪小编吐槽
外企来中国“赚银子” ？得先起个好名字 外企来中国“赚银子” ？得先起个好名字

“信、达、雅”这三点全都做到不容易，这三点全都做不到其实也不容易... [详情]

新媒体小灶
有风有雨有人气 第30期新媒体小灶开到周浦镇 有风有雨有人气 第30期新媒体小灶开到周浦镇
好消息！暑假后重启 新媒体小灶开进金杨新村街道 长风社区迎“新媒体小灶”定制课程 新媒体小灶首次“文化配送”开进长征社区
夜光杯
十日谈：老院子的老灵魂 汪涌豪：巢云诗钞（一） 警服是我最美的时装 一别十年，天堑变通途
上海好心人
“白衣天使”被撞昏迷 网友2天捐款34万 “白衣天使”被撞昏迷 网友2天捐款34万

网上的捐款数额一直在刷新，短短2天已筹款37万多元，这大概是10... [详情]

【上海生活家·暖场季】儿子，你的遗愿，妈妈替你完成了…… 上海：老伯路中摔倒 三热心路人相助送医 王国伟：让癌症病人收获满满的幸福感 设立“郭梁奖学金” 沪老夫妇 “百年”后将把现居房捐给教育事业
生活在上海
精致讲究陆编剧：写部充满精气神的“上海戏” 精致讲究陆编剧：写部充满精气神的“上海戏”

养生、友谊、怀旧、梦想、家庭……记录着一个“六根半”上海男人的生... [详情]

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微格时代携杭盖乐队开启全国巡演 唱响草原最强音 全民环保！苏宁“蓝天计划”燃油添加剂销售火爆 当我们敲开世界最大冲浪节的大门 汲取本土文化设计灵感，WeWork在华第三家办公地点延安东路店开业在即
教育频道
睿智思辩育人才 明德尚法创特色 睿智思辩育人才 明德尚法创特色
艺术人生从这里起步 “弈道学院”牵起体教结合之手 校企联合“动真格”，育出学子“硬实力”
汽车
豪华品牌遥控车匙大集合 你最喜欢哪款? 豪华品牌遥控车匙大集合 你最喜欢哪款?

汽车遥控钥匙作为连接车主与爱车之间的重要工具，无论实用性还是设计... [详情]

你必须学！10招安全驾驶技巧 不可小视 如何正确安装/使用汽车脚垫
房产
齐鲁之门规划高度降90米？没这事！市规划局：未调整 齐鲁之门规划高度降90米？没这事！市规划局：未调整
中央财政给扶贫资金松绑 不再具体要求支出范围 发掘运河文化的丰富内涵
健康
防腐剂+添加剂 方便面到底是不是垃圾食品？ 防腐剂+添加剂 方便面到底是不是垃圾食品？

关于方便面的各种传言，致癌、包装有毒等在网上从来没有停止过。从油... [详情]

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